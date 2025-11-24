В российском аэропорту введены временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Тамбова введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбов (Донское) 24 ноября в 00:02 ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал официальные представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее над двумя российскими городами второй раз за воскресенье, 23 ноября, раздались взрывы.

Вечером 23 ноября международный аэропорт Вильнюса был закрыт из-за появления в небе загадочных воздушных шаров. По предварительным данным, шары принадлежат контрабандистам.