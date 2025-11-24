Путешествия
00:08, 24 ноября 2025

В российском аэропорту введены временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Тамбова введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

В аэропорту Тамбов (Донское) 24 ноября в 00:02 ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал официальные представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее над двумя российскими городами второй раз за воскресенье, 23 ноября, раздались взрывы.

Вечером 23 ноября международный аэропорт Вильнюса был закрыт из-за появления в небе загадочных воздушных шаров. По предварительным данным, шары принадлежат контрабандистам.

