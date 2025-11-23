Второй раз за день раздались взрывы над двумя российскими городами

Взрывы раздались в Анапе и Новороссийске второй раз за день. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны в акватории Черного моря.

Местные жители рассказали, что сирена воздушной опасности раздалась в Анапе и Новороссийске около 21:30. После было слышно около пяти взрывов со стороны Черного моря.

Около восьми взрывов прозвучали над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае утром 23 ноября.

Ранее в четырех российских аэропортах ввели временные ограничения прием и выпуск самолетов. В частности, ограничения установили в воздушных гаванях Краснодара и Геленджика.