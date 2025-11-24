Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 24 ноября 2025МирЭксклюзив

Встречу США и Украины в Женеве описали словами «предварительный шаг»

Американист Дубравский: Встреча в Женеве — предварительный шаг к новым контактам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Emma Farge / Reuters

Встреча делегаций США и Украины, которая прошла 23 ноября в Женеве, стала лишь предварительным шагом к новым контактам между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

«Встреча в Женеве — лишь предварительный шаг перед разговором Трампа и Зеленского», — заметил он.

По мнению эксперта, именно разговор президентов США и Украины раскроет наиболее точные детали мирного соглашения.

При этом в настоящий момент Украина пытается максимально полно донести до американской стороны свою позицию, избегая прямой конфронтации с американским лидером. Владимир Зеленский, по словам американиста, действует очень осторожно и опирается в первую очередь на поддержку европейских союзников.

Ранее американист Павел Дубравский описал возможный исход нового раунда переговоров России и США. По его мнению, они могут пройти конструктивно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским в Турции

    Раскрыт тайный смысл редкой тиары королевы Камиллы

    Российское МВД заинтересовалось бросившей четырехлетнюю дочь в Таиланде россиянкой

    США столкнулись с падением продаж автомобилей

    Российский школьник впал в кому после прогулки по заброшке

    Третий украинский БПЛА за день сбили на подлете к Москве

    Встречу США и Украины в Женеве описали словами «предварительный шаг»

    В Киеве раскрыли красные линии в переговорах

    Российского IT-бизнесмена обвинили в госизмене

    В Польше арестовали участника диверсии на железной дороге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости