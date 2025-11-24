Зеленский отказался ехать в Вашингтон на этой неделе

Украинский президент Владимир Зеленский отказался ехать в Вашингтон на этой неделе для обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, главе Украины предложили прилететь к Трампу уже на этой неделе. «Зеленский отказался, сославшись на то, что нужно более детально проработать план, и предложил прилететь на следующей неделе», — уточнил он.

По словам Гончаренко, скорее всего, Зеленский посетит Вашингтон на следующей неделе.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что Зеленский может приехать с визитом в США, чтобы обсудить мирный план администрации главы Белого дома.