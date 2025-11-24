Желающих попробовать одну сексуальную практику людей предупредили о мерах предосторожности

Сексолог Витор Мелло заявил, что людям, которые желают попробовать фистинг, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. О них он рассказал в беседе с изданием Metropoles.

Во-первых, по словам Мелло, перед фистингом необходимо тщательно вымыть руки. С пальцев стоит снять все украшения. Кроме того, важно коротко подстричь ногти, чтобы избежать травм и инфекций, предупредил специалист.

Обильное использование смазки и медленные движения важны не только для удовольствия, но и для безопасности, добавил он. «У каждого человека свой болевой и дискомфортный порог. Практика должна осуществляться только при наличии четкого согласия и постоянного диалога. При правильном выполнении она может стать интенсивным опытом, а при неосторожном привести к серьезным последствиям», — добавил Мелло.

Ранее сексолог Алессандра Араужо дала несколько советов людям, которые хотят попробовать двойное проникновение. Так, она порекомендовала заранее придумать стоп-слово.