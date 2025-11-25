Ценности
07:00, 25 ноября 2025Ценности

46-летняя Кейт Хадсон снялась в полотенце на голое тело

Американская актриса Кейт Хадсон показала откровенное фото из поездки в Берлин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон показала откровенное фото из поездки в Берлин. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость отправилась в Германию в рамках рекламного тура для фильма Song Sung Blue («Песня звучит печально»), в котором исполнила главную роль. На одном из кадров она предстала в гостиничном номере, позируя в полотенце на голое тело. Так, звезда повернулась к камере обнаженной спиной.

Кроме того, Хадсон снялась на диване в сером банном халате и с бокалом в руках.

Ранее в ноябре американская актриса Кристен Стюарт в нижнем белье снялась для журнала Cultured.

