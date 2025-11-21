Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:21, 21 ноября 2025Ценности

Кристен Стюарт в трусах снялась для журнала

Актриса Кристен Стюарт в нижнем белье снялась для журнала Cultured
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Обложка журнала Cultured

Американская актриса Кристен Стюарт в нижнем белье снялась для журнала Cultured. Соответствующий материал появился на сайте издания.

35-летняя звезда серии фильмов «Сумерки» предстала на одном из кадров в бюстгальтере бренда Fleur du Mal и трусах Commando. Также она надела сверху жакет и прозрачные колготки и дополнила образ брошью Chanel.

Кроме того, знаменитость запечатлели в розовых мини-шортах с кружевной отделкой и песочном свитере Saint Laurent.

В октябре Кристен Стюарт в прозрачном платье посетила премьеру фильма «Хронология воды» в рамках кинофестиваля AFI.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Политолог рассказал о попытках ЕС саботировать мирные переговоры по Украине

    Названа дата первого концерта Gucci Mane в Москве

    Наталия Орейро рассказала о своей русской библиотеке

    Певица Слава рассказала о песне от Пугачевой

    Ирина Шейк снялась полуголой для журнала

    Лешу Свика признали отцом внебрачной дочери

    Украденные друзьями Зеленского деньги сопоставили с годовым финансированием бригады ВСУ

    Шольц сделал предложение США о тайной сделке по газу

    Суд заочно арестовал известного российского кинокритика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости