60-летняя жена расправилась с 35-летним мужем за интерес к другой женщине

Жительница Таиланда расправилась с мужем, который предложил ей смириться с его изменой. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Накхонпатхом. Сотрудники полиции обнаружили тело 35-летнего Сумате с огнестрельным ранением. По словам очевидца, в него выстрелила жена — 60-летняя Сунан. После этого она села в автомобиль и уехала.

На допросе Сунан не стала отрицать свою вину. Она рассказала, что ее отношения с Сумате начались шесть лет назад. Она не бросила его даже после того, как он на девять месяцев попал в тюрьму. Несмотря на это, муж стал проявлять интерес к другой женщине — своей бывшей жене.

Когда Сунан спросила, как это понимать, он ей предложил смириться с тем, что она у него не единственная, и пообещал проводить с ней пятницу, субботу и воскресенье. В остальные дни Сумате собирался видеться с бывшей женой.

Сунан это не устроило. Она заявила, что нужно выбирать: либо она, либо его бывшая жена. Сумате не ответил. Через несколько дней она задала ему тот же вопрос, но он по-прежнему не желал обсуждать отношения. Это настолько ее разозлило, что она выхватила пистолет и выстрелила в мужа.

Женщину обвиняют в покушении на убийство. Ей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное заключение или высшая мера наказания.

