Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 25 ноября 2025Из жизни

60-летняя жена расправилась с 35-летним мужем за интерес к другой женщине

В Таиланде 60-летняя жена расправилась с 35-летним мужем
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Lokyo Multimedia JP / Shutterstock / Fotodom

Жительница Таиланда расправилась с мужем, который предложил ей смириться с его изменой. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Накхонпатхом. Сотрудники полиции обнаружили тело 35-летнего Сумате с огнестрельным ранением. По словам очевидца, в него выстрелила жена — 60-летняя Сунан. После этого она села в автомобиль и уехала.

На допросе Сунан не стала отрицать свою вину. Она рассказала, что ее отношения с Сумате начались шесть лет назад. Она не бросила его даже после того, как он на девять месяцев попал в тюрьму. Несмотря на это, муж стал проявлять интерес к другой женщине — своей бывшей жене.

Когда Сунан спросила, как это понимать, он ей предложил смириться с тем, что она у него не единственная, и пообещал проводить с ней пятницу, субботу и воскресенье. В остальные дни Сумате собирался видеться с бывшей женой.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Сунан это не устроило. Она заявила, что нужно выбирать: либо она, либо его бывшая жена. Сумате не ответил. Через несколько дней она задала ему тот же вопрос, но он по-прежнему не желал обсуждать отношения. Это настолько ее разозлило, что она выхватила пистолет и выстрелила в мужа.

Женщину обвиняют в покушении на убийство. Ей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное заключение или высшая мера наказания.

Ранее сообщалось, что в Австралии собака нашла человеческий череп, предположительно принадлежащий мужчине, с которым расправилась звезда реалити-шоу Beauty and the Geek Тамика Чессер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Таганроге при атаке беспилотников погиб местный житель

    Бенгальский тигр выволок ловца крабов из лодки и растерзал на глазах у его приятелей

    Парень ночью сделал глоток воды и оказался в неотложке

    Передача Овечкина принесла его команде очередную победу

    Во внешности Зеленского заметили мрачную деталь

    На Западе заявили об унижении НАТО Россией и США

    Российский тревел-блогер нашел самый «русский» пляж в Европе

    ВСУ заминировали подходы к Отрадному

    Российские бойцы взяли в плен оставшихся без патронов боевиков ВСУ

    Зеленского предупредили о шатком положении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости