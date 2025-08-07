Телезвезда отрезала мужчине голову

Звезда австралийского реалити-шоу Тамика Чессер отрезала голову возлюбленному

В Австралии собака нашла человеческий череп, предположительно принадлежащий мужчине, с которым расправилась звезда реалити-шоу Beauty and the Geek Тамика Чессер. Об этом сообщает издание People.

В июне полицию вызвали на небольшой пожар в городе Порт-Линкольн, штат Южная Австралия. В квартире правоохранители обнаружили останки 39-летнего Джулиана Стори. Главной подозреваемой стала телезвезда — мужчина был ее возлюбленным.

Сотрудники полиции несколько недель безуспешно искали отрезанную голову Стори, которой в квартире не оказалось. В конце июля ее случайно обнаружила собака во время прогулки. «Один из тех случаев, когда пес убегает в заросли и не желает выходить, когда зовут», — рассказал на пресс-конференции детектив Даррен Филке.

