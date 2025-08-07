Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:29, 7 августа 2025Из жизни

Телезвезда отрезала мужчине голову

Звезда австралийского реалити-шоу Тамика Чессер отрезала голову возлюбленному
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom  

В Австралии собака нашла человеческий череп, предположительно принадлежащий мужчине, с которым расправилась звезда реалити-шоу Beauty and the Geek Тамика Чессер. Об этом сообщает издание People.

В июне полицию вызвали на небольшой пожар в городе Порт-Линкольн, штат Южная Австралия. В квартире правоохранители обнаружили останки 39-летнего Джулиана Стори. Главной подозреваемой стала телезвезда — мужчина был ее возлюбленным.

Сотрудники полиции несколько недель безуспешно искали отрезанную голову Стори, которой в квартире не оказалось. В конце июля ее случайно обнаружила собака во время прогулки. «Один из тех случаев, когда пес убегает в заросли и не желает выходить, когда зовут», — рассказал на пресс-конференции детектив Даррен Филке.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, в лесу нашли человеческие останки. Их обнаружили охотники на уток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    В Британии положительно оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    Боец рассказал о плохой подготовке новых подразделений ВСУ

    Украинский пленный раскрыл отношение младших офицеров ВСУ к конфликту

    В США сделали мрачный прогноз по Украине

    Телезвезда отрезала мужчине голову

    Блогерша описала жизнь переехавших за границу россиян фразой «все не так радужно»

    В Раде высмеяли призыв Рютте к НАТО купить оружие для Украины

    В США задержали военного якобы за попытку передачи данных России

    Замначальника отдела полиции снял видео у девушки под юбкой и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости