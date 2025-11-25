Путешествия
23:50, 25 ноября 2025Путешествия

Аэропорт российского города приостановил полеты

Росавиация: Аэропорт Тамбова ограничил прием и выпуск самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Информация об ограничениях была опубликована в 23:32 по московскому времени.

Ранее сообщалось о попытке атаки украинских беспилотников на Белгородскую и Воронежскую области. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны перехватили 15 дронов над территориями регионов.

    Все новости