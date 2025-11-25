Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:38, 25 ноября 2025Культура

Алисия Сильверстоун пообещала 50 тысяч долларов за жирафят

Алисия Сильверстоун пообещала 50 тысяч долларов за поиск похищенных жирафят
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудская актриса Алисия Сильверстоун пообещала вознаграждение в размере до 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти двух детенышей жирафа, похищенных из зоопарка Natural Bridge. Об этом сообщается на сайте зоозащитной организации PETA.

По информации источника, менеджер зоопарка Гретхен Могенсен отказалась раскрыть местонахождение животных, о рождении которых должна была уведомить местные власти. За это она получила 100 дней тюремного заключения.

«Разлучение детенышей с их матерями разрушительно. Пропавшие малыши нуждаются в специализированном уходе, каждый день их поиска важен. Я надеюсь, что кто-нибудь, у кого есть информация, сообщит об их местонахождении», — обратилась Алисия к гражданам.

Ранее стало известно, что актриса Алисия Сильверстоун напугала своих подписчиков, съев ядовитую ягоду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из мирного плана по Украине исчез «деликатный вопрос» территорий. Кто настоял на изменениях и как отреагировали в России?

    ОПГ из Подмосковья незаконно удерживала подростков и пытала их

    Рассекречена новая операционная система Google

    Мировые цены на нефть ускорили падение

    Сын Кадырова нарядился на 18-летие в худи с волком и одним словом

    Стармер раскрыл отношение Зеленского к плану Трампа

    Мужчина победил 240 человек в конкурсе по безделью

    Алисия Сильверстоун пообещала 50 тысяч долларов за жирафят

    Российские туристы спасли десятки человек в затопленном городе Вьетнама

    Неизвестный водитель сбил ребенка в российском поселке и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости