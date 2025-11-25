Алисия Сильверстоун пообещала 50 тысяч долларов за жирафят

Алисия Сильверстоун пообещала 50 тысяч долларов за поиск похищенных жирафят

Голливудская актриса Алисия Сильверстоун пообещала вознаграждение в размере до 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти двух детенышей жирафа, похищенных из зоопарка Natural Bridge. Об этом сообщается на сайте зоозащитной организации PETA.

По информации источника, менеджер зоопарка Гретхен Могенсен отказалась раскрыть местонахождение животных, о рождении которых должна была уведомить местные власти. За это она получила 100 дней тюремного заключения.

«Разлучение детенышей с их матерями разрушительно. Пропавшие малыши нуждаются в специализированном уходе, каждый день их поиска важен. Я надеюсь, что кто-нибудь, у кого есть информация, сообщит об их местонахождении», — обратилась Алисия к гражданам.

Ранее стало известно, что актриса Алисия Сильверстоун напугала своих подписчиков, съев ядовитую ягоду.