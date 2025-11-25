Культура
Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Известная российская певица Ирина Аллегрова продолжит владеть правом на одноименный товарный знак в России до 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Права на соответствующий товарный знак должны были истечь 2 марта 2026 года, но певица обратилась в Роспатент с заявлением для продления срока владения им.

Ведомство заявление Аллегровой приняло и удовлетворило. Теперь права на него истекут в марте 2036 года.

В начале октября 2025 года сообщалось, что Аллегрова зарабатывает 15 миллионов рублей за выступление.

