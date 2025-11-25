Матвиенко призвала россиянок беременеть сразу после 18 лет. Чем она это объяснила?

Матвиенко: Рождение ребенка в 18 лет должно стать нормой в РФ

Беременность сразу по достижении девушкой совершеннолетия должна стать новой модой и нормой. Такой способ повысить демографию в России назвала председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас важно изменить менталитет и сделать так, чтобы женщины перестали задумываться о рождении первенца лишь к 28-29 годам.

Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия Валентина Матвиенко председатель Совфеда

Сенатор призвала россиянок не откладывать такое важное дело, как рождение детей, на потом, процитировав главу государства Владимира Путина: «Отцовство и материнство, дети — это счастье, и не нужно это счастье откладывать на потом», — говорил президент. Матвиенко, в свою очередь, добавила, что с возрастом беременность может не случиться, так как этому могут помешать медицинские и иные показатели.

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Известно, что у Валентины Матвиенко один ребенок, сын Сергей. Он родился в 1973-м году, когда будущему председателю СФ было 24 года

Матвиенко назвала виновника снижения рождаемости

По мнению председателя Совфеда, проблема снижения рождаемости в России началась в 90-е годы. Тогда жителей страны пытались «перечипировать» и настроить на изменение системы ценностей, перенеся основной акцент с семьи и детей на материальные блага. «На то, что "круче", у кого машина, квартира и так далее», — пояснила она.

Кроме того, она отметила эффект развития новых технологий, приведя в пример Японию и Южную Корею, где «маячит угроза исчезновения наций лет через сто, а то и раньше».

Как мы можем этого избежать? С помощью сочетания мер финансовой и иной самой широкой поддержки семей с детьми и системной работы в сфере формирования и укрепления традиционных ценностей и правильных моральных, духовно-нравственных ориентиров Валентина Матвиенко председатель Совфеда

Увеличение рождаемости в стране Матвиенко назвала вторым по важности приоритетом после достижения целей спецоперации.

Россиянки рожают первенца ближе к 30 годам

По данным на март текущего года, возраст первородящей женщины в России в среднем составляет около 26 лет. Второго ребенка россиянки рожают примерно в 31 год, а третьего — в 33.

При этом, как указала первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, средний возраст рождения в стране находится на достаточно приемлемых позициях и повышался умеренно, в отличие от других европейских стран.

92 процента всех рождений в стране приходится на женщин в возрасте от 20 до 40 лет

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Меры поддержки повышения рождаемости в России признали недостаточными

Соответствующий вердикт огласил глава государства. Так, Владимир Путин, общаясь летом с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината, заявил: «Нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно».

При этом он добавил, что главной является единая система поддержки рождаемости, которая охватывает период от беременности до достижения ребенком 17 лет.