Бизнесмены понадеялись на бога в вопросе о ключевой ставке

Шохин: Дай бог, если ЦБ понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

В настоящее время трудно ждать, что Банк России на декабрьском заседании совета директоров понизит ключевую ставку (КС) сразу на процентный пункт. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало агентство «Прайм».

Он констатировал, что КС снижается и «дай бог», если Центральный банк продолжит эту политику. По словам Шохина, «дай бог», если на заседании совета директоров «ключ» уменьшат на 0,5 процентных пункта. Однако он не исключил, что ставка останется на прежнем уровне.

«Слава богу, мы не ждем повышения», — добавил глава РСПП.

Ранее сообщалось, что Шохин поспорил с министром финансов России Антоном Силуановым по поводу перспектив российской экономики на ближайший год. В частности, они разошлись в вопросе о том, когда завершится период планового охлаждения. Шохин считает, что ждать следует не весны, а оттепели. Силуанов назвал это упадническими настроениями. По его словам, с такими мыслями сложно начинать инвестиционную активность.

​