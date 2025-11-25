Мир
03:22, 25 ноября 2025Мир

Британский дипломат объяснил нежелание Трампа видеть Зеленского

Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Американский президент Дональд Трамп не стал принимать украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания решать финансовые проблемы Украины, заявил британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, украинцы в отчаянии из-за экономического положения и того, что не удается сохранить свои позиции. «Трампу же не нужны эти проблемы, как и сам Зеленский», — объяснил он.

По мнению эксперта, отказ Трампа от встречи с Зеленским также может быть связан и с нежеланием Киева принимать мирный план США по Украине из-за давления европейцев.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудит с Трампом вопрос о территориях и членстве в НАТО.

    Все новости