Британский дипломат объяснил нежелание Трампа видеть Зеленского

Дипломат Крук: Трамп не хочет решать проблемы Киева и видеть Зеленского

Американский президент Дональд Трамп не стал принимать украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания решать финансовые проблемы Украины, заявил британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, украинцы в отчаянии из-за экономического положения и того, что не удается сохранить свои позиции. «Трампу же не нужны эти проблемы, как и сам Зеленский», — объяснил он.

По мнению эксперта, отказ Трампа от встречи с Зеленским также может быть связан и с нежеланием Киева принимать мирный план США по Украине из-за давления европейцев.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудит с Трампом вопрос о территориях и членстве в НАТО.