Бывшая избранница российского миллиардера показала фото в оголяющем тело образе

Модель Елена Перминова показала фото в откровенном образе

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя экс-избранница предпринимателя предстала в наряде, состоящем из боди с многочисленными вырезами и прозрачной юбки, которая оголяла ее тело.

При этом звезда продемонстрировала фигуру. Кроме того, она распустила завитые в крупные локоны волосы и надела многочисленные украшения.

