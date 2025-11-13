Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:38, 13 ноября 2025Ценности

Бывшая избранница российского миллиардера снялась на четвереньках в боди

Бывшая избранница российского миллиардера Лебедева Перминова снялась в боди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Cinzia Camela / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя экс-избранница предпринимателя предстала перед камерой в боди с имитацией голого тела. Также она уложила волосы в пучки из кос. При этом на одном из кадров манекенщица встала на четвереньки, а на другом — в планку.

Подписчики высказались о съемке в комментариях. «Космос», «Ну как же красиво», «Идеальные формы», «Ты прекрасна», — восхитились юзеры.

Ранее в ноябре Елена Перминова снялась топлес во время отдыха на Бали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    Украине предрекли полный блэкаут

    В Британии назвали провоцирующие развитие рака продукты

    Военкоры узнали о «флешмобе» российских военных на СВО

    МИД Польши сделал предостережение Украине из-за коррупции

    Тарпищев отказался включать Шарапову в тройку лучших теннисисток в истории

    Российские бойцы на катере отбились от стаи дронов ВСУ и попали на видео

    Украинские СМИ сообщили о возможной эвакуации части жителей Киева

    В США рассказали о дилемме Киева из-за Красноармейска

    В небе над Донецком заметили множество дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости