Бывшая избранница российского миллиардера снялась топлес

Бывшая возлюбленная миллиардера Лебедева Перминова снялась в откровенном образе

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе во время отдыха на Бали. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в полный рост, стоя на открытой мансарде. Она позировала топлес, прикрыв руками обнаженную грудь.

При этом экс-избранница предпринимателя надела мини-юбку с завышенной талией, украшенную крупными пайетками и перьями. Также она распустила волосы и отказалась от обуви.

