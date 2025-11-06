Ценности
11:12, 6 ноября 2025Ценности

Бывшая избранница российского миллиардера снялась топлес

Бывшая возлюбленная миллиардера Лебедева Перминова снялась в откровенном образе
Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе во время отдыха на Бали. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в полный рост, стоя на открытой мансарде. Она позировала топлес, прикрыв руками обнаженную грудь.

При этом экс-избранница предпринимателя надела мини-юбку с завышенной талией, украшенную крупными пайетками и перьями. Также она распустила волосы и отказалась от обуви.

Ранее в ноябре сообщалось, что Елена Перминова снялась с рогами и голыми ягодицами в честь Хеллоуина.

