Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:44, 1 ноября 2025Ценности

Бывшая избранница российского миллиардера снялась с рогами и голыми ягодицами

Российская модель Елена Перминова снялась в откровенном виде в честь Хеллоуина
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном виде в честь Хеллоуина. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя экс-избранница предпринимателя снялась в спальне, освещенной красным светом. На одном из кадров она предстала, стоя на кровати в прозрачном красном платье с вырезом, который оголял спину и ягодицы.

В то же время манекенщица распустила волосы, продемонстрировала помаду и лак в тон наряда и надела на голову ободок с рогами.

В октябре Елена Перминова распахнула надетую на голое тело куртку на фото.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

    Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

    Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

    Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

    Над военной базой в Бельгии заметили дроны

    Бьянка Цензори показала фото в трусах

    Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

    Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

    В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости