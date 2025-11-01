Бывшая избранница российского миллиардера снялась с рогами и голыми ягодицами

Российская модель Елена Перминова снялась в откровенном виде в честь Хеллоуина

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном виде в честь Хеллоуина. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя экс-избранница предпринимателя снялась в спальне, освещенной красным светом. На одном из кадров она предстала, стоя на кровати в прозрачном красном платье с вырезом, который оголял спину и ягодицы.

В то же время манекенщица распустила волосы, продемонстрировала помаду и лак в тон наряда и надела на голову ободок с рогами.

