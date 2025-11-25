В «Ростехе» рассказали о способности российского ОПК быстро адаптироваться

Чемезов: СВО доказала способность российского ОПК быстро адаптироваться

Специальная военная операция (СВО) доказала способность российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) быстро адаптироваться и расширять производство, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, «Ростех» при необходимости готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники. «СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии», — подчеркнул он.

Чемезов добавил, что это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений.

Ранее Чемезов заявил, что «Ростех» удивил Запад, поставив в войска 65 процентов оружия от годового плана.