Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:25, 25 ноября 2025Экономика

В «Ростехе» рассказали о способности российского ОПК быстро адаптироваться

Чемезов: СВО доказала способность российского ОПК быстро адаптироваться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов. Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) доказала способность российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) быстро адаптироваться и расширять производство, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, «Ростех» при необходимости готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники. «СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии», — подчеркнул он.

Чемезов добавил, что это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений.

Ранее Чемезов заявил, что «Ростех» удивил Запад, поставив в войска 65 процентов оружия от годового плана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Численность ВСУ, территориальные вопросы и членство в НАТО. Чем отличаются планы США и Европы по урегулированию на Украине?

    В России отказались подтвердить смерть «крабового короля»

    Россиянам назвали количество коротких рабочих недель в 2026 году

    Стало известно о ликвидации двух наемников ВСУ из Перу

    В США допустили скорое завершение конфликта на Украине

    Пушилин рассказал о разрушении участка канала Северский Донец — Донбасс

    В российском регионе грузовик загорелся после падения обломков беспилотника

    Несколько российских аэропортов ограничили полеты на фоне атаки беспилотников

    Девушка одной фразой отбила у родственников желание задавать вопросы про ее бойфрендов

    В «Ростехе» рассказали о способности российского ОПК быстро адаптироваться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости