Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:51, 22 августа 2025Наука и техника

«Ростех» удивил Запад темпами производства оружия

Чемезов: «Ростех» удивил Запад, поставив в войска 65 % оружия от годового плана
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» за первые шесть месяцев 2025 года поставила в войска 65 процентов оружия от годового плана. Такие темпы производства удивили Запад, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов РИА Новости.

В ответ на вопрос о достижении оборонно-промышленным комплексом России предела в производства оружия, Чемезов заверил, что «потолок» у российской «оборонки» очень высокий. Глава «Ростеха» подчеркнул, что российские предприятия выпустят столько оружия, сколько потребуется.

«По особо востребованным образцам вооружений и военной техники идем с опережением — за первые полгода поставили в войска 65 процентов от годового плана. Запад в шоке от наших темпов», — сказал Чемезов.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

В июне гендиректор «Ростеха» рассказал, что за 2024 год производство легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, а производство снарядов для реактивных систем залпового огня увеличил в 1,7 раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне

    Кудрявцева рассказала об отношениях с мужем после обвинений в алкоголизме

    Российская школьница выжила после попадания пули в сердце и легкое

    Раскрыты планы россиян на осень

    Перспективы курса доллара к рублю оценили

    Российские туристы застряли в аэропорту Египта на всю ночь из-за задержки самолета

    ВСУ нанесли комбинированный удар по российскому объекту топливной инфраструктуры

    Бывший судья выступил против женщин-арбитров в РПЛ

    Семья легализовавшего 10 тысяч мигрантов в России обжаловала изъятие имущества

    Один штраф для водителей в России вырастет вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости