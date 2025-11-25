Россия
23:35, 25 ноября 2025Россия

День траура объявили 26 ноября в районе российского региона

День траура объявили 26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявили день траура после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава района Василий Даниленко в Telegram.

«Во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия», — написал он.

В результате атаки ВСУ на российский регион три человека погибли, еще девять получили ранения. Также повреждены десятки частных домов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение и газоснабжение.

Ранее в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после украинской атаки. Удары дронов повредили несколько многоквартирных домов, один частный, два промышленных предприятия, детский сад №17, а также здание Механического колледжа.

Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, два дома в Таганроге подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры, уточнил он.

    Все новости