В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки со стороны ВСУ

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Создан оперативный штаб. Комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на наш город уже работает», — написала градоначальник.

По ее словам, специалисты комиссии с утра проводят поквартирный обход. Удары дронов повредили несколько многоквартирных домов, один частный, два промышленных предприятия, детский сад №17, а также здание Механического колледжа. В границах этих строений ввели локальный режим ЧС.

В ночь на 25 ноября ВСУ выпустили по регионам России 249 беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны России, самое большое число дронов — 116 — было уничтожено над акваторией Черного моря. Над Ростовской областью сбили 16 БПЛА.

На видео попали пожары, вспыхнувшие после после ударов украинских дронов по Ростовской области.