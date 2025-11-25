Депортированных из США украинских мужчин по возращении на родину встретили военкомы

«Страна»: Депортированных из США украинских мужчин в Украине сразу встречает ТЦК

Депортированных из США украинских мужчин по возвращении на родину сразу встречают сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на гражданку Украины, чей муж был арестован иммиграционной полицией ICE и находится в их тюрьме в ожидании депортации.

По ее словам, она узнала о мобилизации депортированных из чатов украинцев, которые уже с этим столкнулись.

Женщина поделилась, что многие депортированные, как и ее муж, в США работали, платили налоги, а не жили на пособие. Людям не дают возможности уехать самостоятельно, собрав вещи и выбрав страну для переезда, добавила она.

Ранее стало известно, что из США депортировали несколько десятков граждан Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

