В Киеве заявили о депортации украинцев из США

Демченко: Из США депортировали 50 граждан Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Megan Varner / Reuters

Из США депортировали несколько десятков граждан Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Сегодня через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки было возвращено 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение», — подтвердил Демченко.

Спикер ГПСУ подтвердил, что Киев получал от Вашингтона информацию о намерениях США депортировать выходцев с Украины без американского гражданства. Он добавил, что причины принудительного выдворения украинцев сейчас выясняются.

Ранее стало известно, что на Украине рассмотрят вопрос лишения гражданства Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского. Однако для этого нужна юридическая оценка, не повредит ли эта процедура судебным процессам против него.

