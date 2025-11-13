Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:41, 13 ноября 2025Бывший СССР

На Украине рассмотрят вопрос лишения гражданства «кошелька Зеленского»

«РБК-Украина»: Соратника Зеленского Миндича могут лишить украинского гражданства
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского, могут лишить гражданства. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Вопрос о прекращении украинского гражданства Тимура Миндича сейчас находится на изучении у юристов. (...) Нужна юридическая оценка того, не повредит ли лишение гражданства никаким процессуальным действиям, следствию по делу Миндича, судебным процессам и тому подобное», — передает издание со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что после обсуждения данного вопроса юристами окончательное решение о лишении Миндича гражданства на основании их выводов будет принимать Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Бывший сотрудник российской колонии получил срок за 16 преступлений

    В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе

    В МТС заявили об урегулировании спора из-за повышения тарифов в 2024 году

    В Россию стали чаще приезжать интеллигентные туристы из Китая

    Алиев назвал президента-помощника

    Володин заявил о признании в России водительских прав только из одной категории стран

    На Украине рассмотрят вопрос лишения гражданства «кошелька Зеленского»

    Европейских лидеров обвинили во лжи после коррупционного скандала на Украине

    Раскрыты новые подробности о состоянии подорвавшегося на мине-ловушке под Москвой мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости