21:46, 24 ноября 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал пункт мирного плана о численности ВСУ отвлекающим маневром

Дубинский: Пункт мирного плана о численности ВСУ — это отвлекающий маневр
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Включенный в мирный план США пункт об ограничении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) является отвлекающим маневром, благодаря которому все переключили внимание с вопроса о невступлении республики в НАТО. С таким мнением выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Записанный в плане отказ Украины от альянса практически не обсуждается в прессе. Все сконцентрированы на составе ВСУ», — написал нардеп, подчеркнув, что на самом деле это «чисто технический показатель», так как Киев не сможет содержать большую армию без финансирования со стороны Европы или НАТО, однако мирный план запрещает такое финансирование.

Дубинский отметил, что без помощи извне украинские солдаты начнут получать 200 долларов в месяц и сами примут решение уволиться.

Ранее замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Киев готов пойти на компромисс по некоторым вопросам мирного урегулирования.

