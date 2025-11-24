На Украине рассказали о готовности к компромиссам

Замглавы украинского МИД Кислица рассказал о готовности Киева к компромиссам

Украинская сторона готова пойти на компромисс по некоторым вопросам мирного урегулирования. Подробности раскрыл первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица, передает Financial Times.

«Мы пришли к единому мнению, и в некоторых вопросах мы можем пойти на компромисс», — раскрыл он.

Основные изменения, по его словам, должны быть согласованы на уровне руководства стран. Кислица отметил, что переговоры делегаций Украины и США в Женеве были напряженными

23 ноября в столице Швейцарии состоялась встреча представителей Украины и США.

Позднее появилась информация о полной переработке мирного плана, который был разработан администрацией президента США Дональда Трампа. Документ был сокращен с 28 до 19 положений.