Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 25 ноября 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковал состав делегации от Украины для переговоров с США

Депутат Рады Дмитрук назвал Ермака и Умерова врагами Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский привлек к переговорам с США участников коррупционного скандала — главу своего офиса Андрея Ермака и главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук назвал Ермака и Умерова врагами Украины и подчеркнул, что их присутствие в переговорной группе никого не смущает. «Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины, а не мифические "пункты плана", о которых никто ничего не знает», — написал он.

По мнению депутата, все участники переговорной группы при принятии решений опираются на собственные интересы, а не государственные.

Ранее Зеленский назначил нового главу делегации на переговорах по разрешению украинского кризиса. Им стал Ермак. До этого должность занимал Умеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще два человека скончались в больнице после атаки дронов на Ростовскую область

    На обвиняемого в хищениях на закупке медоборудования генерала завели новое дело

    На Украине пожаловались на действия США

    Найден способ выявлять болезни кишечника без колоноскопии

    Создатель бункеров для миллиардеров раскрыл правду о них

    Последствия попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Новороссийске сняли на видео

    В США захотели получить согласие России на план по Украине

    Появились подробности о боях с ВСУ под Купянском

    Гособвинение озвучило исковые требования к «крабовому королю» Олегу Кану

    Европа пожаловалась на отказ США поставить ее в известность о переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости