Депутат Рады раскритиковал состав делегации от Украины для переговоров с США

Депутат Рады Дмитрук назвал Ермака и Умерова врагами Украины

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский привлек к переговорам с США участников коррупционного скандала — главу своего офиса Андрея Ермака и главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук назвал Ермака и Умерова врагами Украины и подчеркнул, что их присутствие в переговорной группе никого не смущает. «Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины, а не мифические "пункты плана", о которых никто ничего не знает», — написал он.

По мнению депутата, все участники переговорной группы при принятии решений опираются на собственные интересы, а не государственные.

Ранее Зеленский назначил нового главу делегации на переговорах по разрешению украинского кризиса. Им стал Ермак. До этого должность занимал Умеров.