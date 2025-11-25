Интернет и СМИ
Девушка одной фразой отбила у родственников желание задавать вопросы про ее бойфрендов

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anton Pentegov / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником GreatValuePacemaker пожаловалась другим посетителям портала на собственную семью. По словам девушки, у ее родственников с давних пор сложилась неприятная привычка негативно относиться к любым ее избранникам.

«С тех пор, как мне исполнилось 16 лет, любого парня, которого я приводила домой, тут же осуждали и допрашивали до полусмерти. Они выпытывали все о его учебе в колледже, работе, одежде, стрижке, телосложении и прочем. Разумеется, это разрушало все мои отношения», — посетовала автор.

Со временем она просто перестала знакомить членов семьи со своими возлюбленными, однако не так давно родственники случайно наткнулись на фото с новым бойфрендом в соцсетях девушки. Не прошло и суток, как на общем семейном ужине был задан вопрос о том, почему автор выбрала «одного из парней этого типажа».

«Мне в голову пришла идея. Я поняла, что в комнате человек восемь. Я поняла, что некоторым из них стоит, пожалуй, протрезветь, прежде чем отправляться домой. И когда тетя задала вопрос про "этот типаж", я выпалила: "О, потому что у него просто гигантский член". Тетушка уронила вилку, посмотрев на меня с ужасом. Тетушка вызвала такси, а перед уходом залпом осушила свой бокал вина. Молчание повисло на долгие 30 секунд», — написала автор.

По ее словам, после этого ее неделю третировали в семейном чате в мессенджере, пытались исключить из него или наказать каким-нибудь другим образом. Однако никто из родственников с тех пор не задает ей вопросов о ее бойфрендах.

Ранее другая пользовательница Reddit жестоко отомстила своей 78-летней бабушке за «мерзкие хлюпающие звуки». Старушка переехала в дом, где жили остальные члены ее семьи, и не только поселилась в комнате с рассказчицей, но и начала спать с ней в одной кровати.

