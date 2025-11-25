Россия
Еще один жилой дом в Новороссийске получил повреждения после атаки ВСУ

Марина Совина
Фото: РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в еще один многоквартирный дом в Новороссийске, пострадавших, предварительно, нет. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске обломки беспилотника попали в еще один многоквартирный дом», — говорится в сообщении.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в Краснодарском крае пострадал один человек. Как стало известно, обломки украинского беспилотника упали на частный дом, пострадавшего госпитализировали.

