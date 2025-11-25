Мир
01:24, 25 ноября 2025

Еврокомиссия пообещала представить свою позицию о переговорах по Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен представит позицию о переговорах по Украине 26 ноября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить позицию ЕК о переговорах по Украине на заседании Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕП.

Ране евродепутаты решили обсудить предложения об урегулировании на Украине на пленарной сессии 26 ноября.

В пресс-службе Европарламента отметили, что фон дер Ляйен, как ожидается, примет участие в заседании.

Ранее The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский мирный план, который Великобритания, Франция и Германия подготовили как альтернативу американскому. Среди ключевых отличий — территориальные вопросы, требование не сокращать численность ВСУ до 600 тысяч человек, а также скорейшее проведение выборов на Украине.

