Европарламент проголосовал за резолюцию с требованием лишить Венгрию голоса

Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС

Европейский парламент (ЕП) проголосовал за резолюцию, требующую от Совета Евросоюза (ЕС) временно лишить Венгрию права голоса из-за дружественной позиции Будапешта в отношении России. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЕП.

Доклад парламента о процедуре статьи 7 был принят 415 голосами «за», 193 — «против». Еще 28 депутатов воздержались от голосования.

Согласно документу, Европарламент обеспокоен неоднократным использованием Венгрией права вето при принятии решений в сфере безопасности, особенно по поводу помощи Украине и санкции против России и считает политику Будапешта системной угрозой ценностям ЕС.

«[ЕП] выражает обеспокоенность дружественной и поддерживающей позицией правительства Венгрии в отношении России, …включая усиление энергетической зависимости и односторонние действия, такие как визиты в Москву», — сказано в документе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика отказывается закладывать будущее внуков ради продолжения конфликта на Украине и выступает против выделения средств Киеву из бюджета и общего кредита стран Евросоюза (ЕС).

Политик также подчеркнул, что российско-украинский конфликт и разногласия между странами Евросоюза (ЕС) достигли «переломного момента». По его словам, сейчас у Европы остается только два пути: поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа или продолжить «вливать деньги и оружие в Украину». Венгрия выбирает идти по пути мира.