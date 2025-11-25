Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 25 ноября 2025Мир

Европарламент проголосовал за резолюцию с требованием лишить Венгрию голоса

Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский парламент (ЕП) проголосовал за резолюцию, требующую от Совета Евросоюза (ЕС) временно лишить Венгрию права голоса из-за дружественной позиции Будапешта в отношении России. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЕП.

Доклад парламента о процедуре статьи 7 был принят 415 голосами «за», 193 — «против». Еще 28 депутатов воздержались от голосования.

Согласно документу, Европарламент обеспокоен неоднократным использованием Венгрией права вето при принятии решений в сфере безопасности, особенно по поводу помощи Украине и санкции против России и считает политику Будапешта системной угрозой ценностям ЕС.

«[ЕП] выражает обеспокоенность дружественной и поддерживающей позицией правительства Венгрии в отношении России, …включая усиление энергетической зависимости и односторонние действия, такие как визиты в Москву», — сказано в документе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика отказывается закладывать будущее внуков ради продолжения конфликта на Украине и выступает против выделения средств Киеву из бюджета и общего кредита стран Евросоюза (ЕС).

Политик также подчеркнул, что российско-украинский конфликт и разногласия между странами Евросоюза (ЕС) достигли «переломного момента». По его словам, сейчас у Европы остается только два пути: поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа или продолжить «вливать деньги и оружие в Украину». Венгрия выбирает идти по пути мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о согласии Украины на мирный план Трампа. Осталось уладить «незначительные детали»

    Российских пенсионеров предупредили о наказании за схемы с жильем

    Раскрыты подробности стрельбы по мальчику в российском городе

    НАБУ стало проверять Госпогранслужбу по поводу выезда «кошелька» Зеленского

    Россияне отдохнули осенью в Дубае по цене нового автомобиля

    Швеция захотела иметь долетающие до России ракеты

    Россиянин поставил на матч Лиги чемпионов почти 469 тысяч рублей

    В России рассказали о цели поездки Путина в Киргизию

    Стала известна судьба участвовавшего в СВО осла

    Европарламент проголосовал за резолюцию с требованием лишить Венгрию голоса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости