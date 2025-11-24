Мир
17:35, 24 ноября 2025

Венгрия отказалась «закладывать будущее внуков» ради продолжения конфликта на Украине

Орбан: Венгрия выступает против общего кредита стран ЕС для Украины
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Венгрия отказывается закладывать будущее внуков ради продолжения конфликта на Украине и выступает против выделения средств Киеву из бюджета и общего кредита стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы не готовы закладывать будущее наших внуков ради финансирования войны, которую Украина не может выиграть», — подчеркнул политик.

Ранее Орбан заявил, что российско-украинский конфликт и разногласия между странами Евросоюза (ЕС) достигли «переломного момента». По его словам, сейчас у Европы остается только два пути: поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа или продолжить «вливать деньги и оружие в Украину». Венгрия выбирает идти по пути мира.

