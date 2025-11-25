Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 25 ноября 2025Мир

Фон дер Ляйен сделала новое заявление об активах России

Фон дер Ляйен: Вопрос об активах РФ станет основной темой на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Florence Lo / Reuters

Вопрос о замороженных активах России станет основной темой на будущих переговорах по конфликту на Украине. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

Она подчеркнула, что Евросоюз намерен решительно поддерживать Украину на переговорах, потому что их интересы неразделимы.

«Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов», — написала Фон дер Ляйен.

20 ноября стало известно, что Госдума призвала кабмин и Центробанк подготовить план российских контрмер в связи с возможными незаконными действиями Евросоюза в отношении российских активов. В частности, предлагается предъявить иски о возмещении ущерба бельгийскому депозитарию Euroclear.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Популярные продукты связали с ростом риска рака легких

    Рисунок снайпера спас жизнь российскому бойцу

    В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

    «Первые признаки появились в 22 года». Как россияне становятся алкоголиками и как распознать зависимость у близкого?

    Вышел последний сезон «Очень странных дел». Как этот сериал стал культовым и почему весь мир ждет его финала?

    Аэропорт российского города приостановил полеты

    Названа цель ночного удара «Кинжалами» по Киеву

    День траура объявили 26 ноября в районе российского региона

    Экс-разведчик предрек скорую смерть Буданова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости