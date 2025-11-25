Фон дер Ляйен сделала новое заявление об активах России

Фон дер Ляйен: Вопрос об активах РФ станет основной темой на переговорах

Вопрос о замороженных активах России станет основной темой на будущих переговорах по конфликту на Украине. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

Она подчеркнула, что Евросоюз намерен решительно поддерживать Украину на переговорах, потому что их интересы неразделимы.

«Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов», — написала Фон дер Ляйен.

20 ноября стало известно, что Госдума призвала кабмин и Центробанк подготовить план российских контрмер в связи с возможными незаконными действиями Евросоюза в отношении российских активов. В частности, предлагается предъявить иски о возмещении ущерба бельгийскому депозитарию Euroclear.