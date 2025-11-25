Мир
Глава МИД Британии обратилась с призывом к России

Глава МИД Британии Купер призвала Россию сесть за стол переговоров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава МИД Великобритании Иветт Купер обратилась к России с призывом. Она заявила, что Москве следует присоединиться к переговорам, касающимся урегулирования конфликта на Украине. Ее слова передает издание Independent.

«Конечно, предстоит еще много работы, но самое главное — Россия сейчас должна сесть за стол переговоров», — считает дипломат.

Она также добавила, что сейчас в вопросе урегулирования конфликта ведется интенсивная работа.

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Европа не в состоянии предложить конструктивный план урегулирования конфликта на Украине.

