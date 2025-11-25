Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 25 ноября 2025Силовые структуры

Имущество российских бизнесменов национализировали

В Екатеринбурге суд национализировал активы бизнесменов Боброва и Бикова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге суд национализировал имущество уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, бывших бенефициаров ранее национализированного коммунального холдинга «Корпорация СТС». Об этом пишет «Интерфакс».

Суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры России об обращении их активов в доход государства. Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным Генпрокуратуры, построенная бизнесменами на базе «Облкоммунэнерго» фирма «Корпорация СТС» стала монополистом в области водоснабжения, энергообеспечения и вывоза мусора в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ранее сообщалось, что всего в списке ответчиков по этому делу 15 человек, среди них бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров корпорации СТС Татьяна Черных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о явке с повинной по Буче

    Россиян призвали готовить машины к зиме

    Сенатора отстранили от работы из-за выходки с паранджой

    Под Москвой школьница проглотила острый инструмент стоматолога

    Продюсеру «Ласкового мая» Разину посоветовали ждать «эффекта домино» после заведения дела

    Лавров призвал Каллас учить историю

    Европейцы захотели расширить совместное с Украиной военное производство

    Лавров задумался о коррупционных связях Киева с европейскими чиновниками

    Россиянин привез на родину голову крокодила из Вьетнама и лишился ее в аэропорту

    Положение Зеленского сочли наиболее уязвимым с начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости