Имущество российских бизнесменов национализировали

В Екатеринбурге суд национализировал активы бизнесменов Боброва и Бикова

В Екатеринбурге суд национализировал имущество уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, бывших бенефициаров ранее национализированного коммунального холдинга «Корпорация СТС». Об этом пишет «Интерфакс».

Суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры России об обращении их активов в доход государства. Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным Генпрокуратуры, построенная бизнесменами на базе «Облкоммунэнерго» фирма «Корпорация СТС» стала монополистом в области водоснабжения, энергообеспечения и вывоза мусора в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ранее сообщалось, что всего в списке ответчиков по этому делу 15 человек, среди них бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров корпорации СТС Татьяна Черных.