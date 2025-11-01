Силовые структуры
Генпрокуратура подала новый иск о национализации имущества уральских бизнесменов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Генпрокуратура подала новый иск о национализации имущества уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, бывших бенефициаров ранее национализированного коммунального холдинга «Корпорация СТС». Об этом сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство требует передать в доход государства активы, принадлежащие данным лицам и компаниям. Всего в списке ответчиков 15 человек, среди них бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, председатель совета директоров корпорации СТС Татьяна Черных.

Ранее суд Екатеринбурга обратил в доход России энергокомпанию «Облкоммунэнерго» миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва. По данным Генпрокуратуры, построенная бизнесменами на базе «Облкоммунэнерго» фирма «Корпорация СТС» стала монополистом в области водоснабжения, энергообеспечения и вывоза мусора в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО.

