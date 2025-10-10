Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:08, 10 октября 2025Экономика

Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

В Екатеринбурге изъяли в доход России компанию миллиардеров Бикова и Боброва
Вячеслав Агапов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Суд Екатеринбурга обратил в доход России энергокомпанию «Облкоммунэнерго». Об изъятии фирмы миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва сообщает ТАСС.

По данным Генпрокуратуры, построенная бизнесменами на базе «Облкоммунэнерго» фирма «Корпорация СТС» стала монополистом в области водоснабжения, энергообеспечения и вывоза мусора в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО. Сами предприниматели в 2007-м получили гражданство Австрии и переехали в Европу.

Как сообщает Mash, по делу проходят 14 человек и 20 компаний, среди которых вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. Его также арестовали по уголовному делу о хищении субсидий, выделявшихся правительством Свердловской области.

Недвижимость жены и брата экс-чиновника, среди них квартиры, нежилое помещение, офисное здание и дом оказались под обеспечительными мерами. Ограничения также коснулись и другого имущества — среди него три автомобиля Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

    В Газе началось прекращение огня

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости