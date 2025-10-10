Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

В Екатеринбурге изъяли в доход России компанию миллиардеров Бикова и Боброва

Суд Екатеринбурга обратил в доход России энергокомпанию «Облкоммунэнерго». Об изъятии фирмы миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва сообщает ТАСС.

По данным Генпрокуратуры, построенная бизнесменами на базе «Облкоммунэнерго» фирма «Корпорация СТС» стала монополистом в области водоснабжения, энергообеспечения и вывоза мусора в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО. Сами предприниматели в 2007-м получили гражданство Австрии и переехали в Европу.

Как сообщает Mash, по делу проходят 14 человек и 20 компаний, среди которых вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. Его также арестовали по уголовному делу о хищении субсидий, выделявшихся правительством Свердловской области.

Недвижимость жены и брата экс-чиновника, среди них квартиры, нежилое помещение, офисное здание и дом оказались под обеспечительными мерами. Ограничения также коснулись и другого имущества — среди него три автомобиля Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC.