Бывшего вице-губернатора российского региона отправили в СИЗО по делу о хищении

В Екатеринбурге бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого по делу о хищении субсидий, отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте чиновника на время расследования уголовного дела и поместил его под стражу до 15 ноября. Чиновника задержали по делу о хищении субсидий, выделявшихся правительством Свердловской области.
25 сентября глава Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора.