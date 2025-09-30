Бывшего вице-губернатора российского региона отправили в СИЗО по делу о хищении

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Чемезова по делу о хищениях

В Екатеринбурге бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого по делу о хищении субсидий, отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте чиновника на время расследования уголовного дела и поместил его под стражу до 15 ноября. Чиновника задержали по делу о хищении субсидий, выделявшихся правительством Свердловской области.

25 сентября глава Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора.