Ким Кардашьян снялась в откровенном наряде

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для собственного бренда одежды Skims. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница примерила ярко-красный наряд, состоящий из топа с глубоким декольте, декорированном кружевом, и свободных штанов.

Поверх упомянутых изделий она надела рубашку с длинным рукавом. При этом звезда собрала волосы в гладкую прическу и нанесла макияж в естественных тонах.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян, узнавшая о страшном диагнозе, рассказала о своем состоянии. 45-летняя бизнесвумен поделилась, что после МРТ ей позвонили врачи и сообщили, что в настоящий момент аневризма неопасна для ее жизни.

