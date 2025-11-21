Ценности
17:32, 21 ноября 2025

Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

Ким Кардашьян рассказала, что аневризма головного мозга неопасна для ее жизни
Мария Винар

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Телезвезда Ким Кардашьян, узнавшая о страшного диагнозе, рассказала о своем состоянии. На соответствующий эпизод шоу The Kardashians обратило внимание издание Daily Mail.

45-летняя предпринимательница рассказала, что после МРТ ей позвонили врачи и сообщили, что в настоящий момент аневризма неопасна для ее жизни. После этого Кардашьян решила связаться с нейрохирургом Китом Блэком, который объяснил, что разрыв сосудов в головном мозге может произойти из-за стресса.

В октябре стало известно, что причиной появления аневризма у создательницы бренда Skims могли стать проблемы в браке с рэпером Канье Уэстом. В подкасте Call Her Daddy Кардашьян призналась, что последней каплей ее терпения стала эмоциональная и финансовая нестабильность.

Также сообщалось о нервном срыве бизнесвумен, которые она пережила во время подготовки к экзамену по юриспруденции. Кардашьян объяснила, что в течение двух недель готовилась к написанию эссе и тесту, который включает в себя 200 вопросов с вариантами ответов. По ее словам, из-за тщательной работы с репетиторами ей начали сниться сны об экзамене.

