Ким Кардашьян рассказала о приобретенном из-за Канье Уэста страшном диагнозе

Кардашьян рассказала о приобретенной из-за Канье Уэста аневризме головного мозга

Телезвезда Ким Кардашьян рассказала о приобретенном из-за бывшего мужа, скандального рэпера Канье Уэста, страшном диагнозе. На соответствующий эпизод реалити-шоу «Кардашьяны» обратило внимание издание Page Six.

Во время МРТ врачи сообщили предпринимательнице, что в ее головном мозгу была обнаружена небольшая аневризма. Медики объяснили ей, что заболевание могло быть вызвано стрессом.

Звезда позвонила старшей сестре Кортни Кардашьян и рассказала ей о своем диагнозе. Кроме того, бизнесвумен заявила, что причиной появления этого недуга могли стать проблемы в браке с музыкантом.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла главную причину развода с Канье Уэстом. Знаменитость призналась, что последней каплей ее терпения стала эмоциональная и финансовая нестабильность. Она рассказала, что однажды рэпер раздал друзьям пять Lamborghini, которые находились в его и ее собственности.