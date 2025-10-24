Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:53, 24 октября 2025Ценности

Ким Кардашьян рассказала о приобретенном из-за Канье Уэста страшном диагнозе

Кардашьян рассказала о приобретенной из-за Канье Уэста аневризме головного мозга
Мария Винар

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Телезвезда Ким Кардашьян рассказала о приобретенном из-за бывшего мужа, скандального рэпера Канье Уэста, страшном диагнозе. На соответствующий эпизод реалити-шоу «Кардашьяны» обратило внимание издание Page Six.

Во время МРТ врачи сообщили предпринимательнице, что в ее головном мозгу была обнаружена небольшая аневризма. Медики объяснили ей, что заболевание могло быть вызвано стрессом.

Звезда позвонила старшей сестре Кортни Кардашьян и рассказала ей о своем диагнозе. Кроме того, бизнесвумен заявила, что причиной появления этого недуга могли стать проблемы в браке с музыкантом.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла главную причину развода с Канье Уэстом. Знаменитость призналась, что последней каплей ее терпения стала эмоциональная и финансовая нестабильность. Она рассказала, что однажды рэпер раздал друзьям пять Lamborghini, которые находились в его и ее собственности.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?

    Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

    Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

    Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Западе оценили последствия передачи Донбасса России для Украины

    Аргентинский футболист «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

    Стала известна деталь июльского разговора Путина и Трампа

    Шпионившим за военными россиянам дали срок за госизмену

    Санкции Трампа назвали выходом на новый уровень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости