Лавров призвал Каллас учить историю

Лавров назвал Каллас не отличницей и призвал ее учить историю

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас не отличницей и призвал ее учить историю. Его слова приводит ТАСС.

«Историю надо знать. К сожалению, многие ее забывают», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, глава евродипломатии «внешне производит впечатление не отличницы», в том числе по исторической дисциплине. Он напомнил о том, как Каллас назвала «чем-то новеньким» заявления России и Китая о победе во Второй мировой войне.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио отказался проводить двусторонние встречи с Каллас.

