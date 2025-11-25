Россия
08:53, 25 ноября 2025

Матвиенко спрогнозировала наступление мира на Украине

Майя Назарова

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Договоренности с Украиной по мирному плану возможны. С таким прогнозом выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью MK.RU.

По ее ощущениям, наступление мира вероятно, поскольку президент США Дональд Трамп искренне стремится к окончанию конфликта.

В то же время она обратила внимание на то, что некоторые европейские чиновники и руководители государств препятствуют мирным инициативам.

По мнению Матвиенко, Евросоюз из экономического сообщества превратился в политический и даже военный союз.

До этого сообщалось, что сенатор Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на условиях России в 2026 году.

Он уверен, что в украинском обществе назревает недовольство из-за новостей о коррупционном скандале в стране.

