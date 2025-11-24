Россия
В Совфеде назвали сроки окончания СВО

Сенатор Пушков допустил окончание СВО на условиях России в 2026 году
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на условиях России в 2026 году. Такие сроки сенатор назвал Ura.ru.

Пушков отметил, что результаты недавнего опроса свидетельствуют о том, что 80 процентов украинцев выступают за немедленное заключение мира. По мнению члена Совфеда, люди осознают, что зима в стране может выдаться непростой, так как российские военные целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины.

Также в украинском обществе назревает недовольство из-за новостей о коррупционном скандале в стране.

До этого Пушков предполагал, что Украина сейчас является главным источником опасности для Европы.

Пушков тогда подчеркивал, что у России нет причин для военного конфликта с Европой, поэтому Украина не является «щитом» для Европы.

