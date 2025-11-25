Ценности
Микроплатья назвали трендом 2026 года

Vogue назвал микроплатья и платья-фартуки трендами 2026 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Aurelien Morissard / AP

Редакторы журнала Vogue назвали модные платья на 2026 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, в грядущем году популярными окажутся микроплатья. Подобные наряды с узорами, вдохновленными стилем 1950-х годов, продемонстрировал в том числе бренд Chloe.

Кроме того, трендами станут платья-фартуки, платья-накидки и данные предметы гардероба из кожи, как у марок Miu Miu, Celine и Hermes. В то же время в список вошли деконструированные платья-комбинации, появившиеся на показе Victoria Beckham, и эластичные наряды с эффектом второй кожи, которые носили манекенщицы на показе Alaïa.

Ранее в ноябре редакторы Vogue назвали неожиданный модный тренд на 2026 год.

    Все новости