Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:46, 25 ноября 2025Экономика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Нефть подешевела на фоне новостей о согласии Киева на мирный план Трампа
Дмитрий Воронин

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Мировые цены на нефть ускорили падение на фоне новых сообщений СМИ о переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает «Интерфакс».

К 18:53 по московскому времени стоимость барреля марки Brent снижалась до 61,68 доллара, а к моменту написания материала цена упала до 61,38.

По данным Axios, российские и украинские представители в том числе участвуют в прямых переговорах в Абу-Даби. CBS News со ссылкой на слова неназванного американского чиновника сообщает, что Киев согласился с мирным планом американцев и сторонам предстоит уладить «некоторые незначительные детали».

Российский фондовый рынок отреагировал на геополитические новости резким подъемом котировок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из мирного плана по Украине исчез «деликатный вопрос» территорий. Кто настоял на изменениях и как отреагировали в России?

    ОПГ из Подмосковья незаконно удерживала подростков и пытала их

    Рассекречена новая операционная система Google

    Мировые цены на нефть ускорили падение

    Сын Кадырова нарядился на 18-летие в худи с волком и одним словом

    Стармер раскрыл отношение Зеленского к плану Трампа

    Мужчина победил 240 человек в конкурсе по безделью

    Алисия Сильверстоун пообещала 50 тысяч долларов за жирафят

    Российские туристы спасли десятки человек в затопленном городе Вьетнама

    Неизвестный водитель сбил ребенка в российском поселке и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости