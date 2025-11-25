Нефть подешевела на фоне новостей о согласии Киева на мирный план Трампа

Мировые цены на нефть ускорили падение на фоне новых сообщений СМИ о переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает «Интерфакс».

К 18:53 по московскому времени стоимость барреля марки Brent снижалась до 61,68 доллара, а к моменту написания материала цена упала до 61,38.

По данным Axios, российские и украинские представители в том числе участвуют в прямых переговорах в Абу-Даби. CBS News со ссылкой на слова неназванного американского чиновника сообщает, что Киев согласился с мирным планом американцев и сторонам предстоит уладить «некоторые незначительные детали».

Российский фондовый рынок отреагировал на геополитические новости резким подъемом котировок.