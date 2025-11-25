Стало известно о согласии Украины на мирный план Трампа

CBS: Украина согласилась с мирным планом Трампа по урегулированию конфликта

Власти Украины согласились с разработанным администрацией президента США Дональда Трампа мирным планом по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Украинцы согласились на мирное соглашение», — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

При этом собеседник издания отметил, что некоторые пункты мирного плана еще требуют доработки. «Нужно уладить некоторые незначительные детали», — добавил он.

Ранее ABC News сообщило, что в ходе переговоров делегаций Украины и США в Женеве из разработанного администрацией Трампа мирного плана убрали пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего количество пунктов в документе сократили с 28 до 19.