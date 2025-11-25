Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 25 ноября 2025Мир

Стало известно о согласии Украины на мирный план Трампа

CBS: Украина согласилась с мирным планом Трампа по урегулированию конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Власти Украины согласились с разработанным администрацией президента США Дональда Трампа мирным планом по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Украинцы согласились на мирное соглашение», — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

При этом собеседник издания отметил, что некоторые пункты мирного плана еще требуют доработки. «Нужно уладить некоторые незначительные детали», — добавил он.

Ранее ABC News сообщило, что в ходе переговоров делегаций Украины и США в Женеве из разработанного администрацией Трампа мирного плана убрали пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего количество пунктов в документе сократили с 28 до 19.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о согласии Украины на мирный план Трампа

    Двое российских подростков нашли подработку и попали под следствие

    В России придумали решение проблемы со «схемой Долиной»

    Немецкий клуб разорвал контракт с гимнасткой Мельниковой

    Доктор Мясников призвал врачей включить мозг

    В России описали этапы урегулирования на Украине после согласования мирного плана

    Царство вулканов и топи размером со Швейцарию. 6 удивительных фактов о России

    Семенович похвасталась поездками на курорты раз в две недели

    Микроплатья назвали трендом 2026 года

    В российском регионе устроят голосование по поводу Сталина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости