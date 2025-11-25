Москвичей призвали ездить на метро

ЦОДД: В Москве минусовая температура и возможно образование гололедицы

В Москве во вторник, 25 ноября, ожидается минусовая температура, возможно образование гололедицы. Об этом предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, выезжать на автомобиле только на зимней резине или использовать для поездок городской транспорт.

Особенно аккуратными следует быть на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели. Рекомендуется заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

По данным синоптиков Гидрометенцтра, в столице 25 ноября ожидается температура от минус 1 до плюс 1 градуса, местами небольшие дожди, местами гололедица. Жителей столицы призвали внимательнее передвигаться по улицам.