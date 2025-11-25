Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:51, 25 ноября 2025Экономика

Москвичей призвали ездить на метро

ЦОДД: В Москве минусовая температура и возможно образование гололедицы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве во вторник, 25 ноября, ожидается минусовая температура, возможно образование гололедицы. Об этом предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, выезжать на автомобиле только на зимней резине или использовать для поездок городской транспорт.

Особенно аккуратными следует быть на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели. Рекомендуется заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

По данным синоптиков Гидрометенцтра, в столице 25 ноября ожидается температура от минус 1 до плюс 1 градуса, местами небольшие дожди, местами гололедица. Жителей столицы призвали внимательнее передвигаться по улицам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили решение о территориальных уступках Украины

    Конгрессмен захотел уйти в отставку из-за мирного плана Трампа по Украине

    Матвиенко прокомментировала проект о платежах по ОМС для неработающих граждан

    Самая красивая женщина в мире снялась без бюстгальтера для бренда

    Тревел-блогерша описала еду в США фразой «россияне вряд ли попробуют»

    Названы главные страхи россиян на рынке готового жилья

    Мертвого подростка нашли у дома в Москве

    Россиянка пришла в суд с оружием против вампиров

    Матвиенко спрогнозировала наступление мира на Украине

    Российский боец рассказал о помощи трофейной рации ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости